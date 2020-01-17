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Хикмет Гаджиев: Конфликт не должен быть объектом демагогии или популизма

Хикмет Гаджиев: Конфликт не должен быть объектом демагогии или популиз

Вместо того, чтобы озвучивать ерундовые заявления, армянская сторона в первую очередь должна предпринять самые необходимые шаги в вопросе нагорно-карабахского урегулирования.

Об этом, отвечая на вопрос Report, журналистам заявил Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Это, в первую очередь, вывод армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана. Конфликт не должен быть объектом демагогии или популизма. Армения является страной-агрессором. Мы имеем более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. И для того, чтобы продвинуться в вопросе урегулирования конфликта, необходимо устранить, являющийся в данном вопросе основополагаюшим фактор оккупации"-, сказал он.

По словам Х. Гаджиева, только после этого можно будет говорить о каких-либо мероприятиях по налаживанию и установлению доверия.

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