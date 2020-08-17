Грузинский эксперт: Пашинян никак не мог оправдать оккупацию территорий

"Неудивительно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог привести никаких убедительных аргументов в передаче Hardtalk на телеканале BBC. Потому что прямуюагрессиюи оккупациюисторических земель другой страны невозможно никак оправдать".

"Неудивительно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог привести никаких убедительных аргументов в передаче Hardtalk на телеканале BBC. Потому что прямую агрессию и оккупацию исторических земель другой страны невозможно никак оправдать".

Об этом грузинскому бюро Report заявил директор Центра исследований комплексных проблем развития Грузии, доктор политических наук, профессор Леван Метревели.

По его словам, Н.Пашинян в эфире пытался оправдать оккупацию азербайджанских земель:

"Невозможно аргументировать оккупацию территорий другого суверенного государства. Поэтому естественно, что у армянского премьер-министра не нашлось никаких обоснованных доказательств. Вся мировая общественность признает оккупированные земли территорией Азербайджана".

Грузинский эксперт отметил, что BBC является одним из самых влиятельных СМИ в мире:

"Телеканал вещает не только в Великобритании и Европе, но и по всему миру. Соответственно, любой лидер, удостоившийся чести получить приглашение на BBC, должен быть хорошо подготовлен. Но сколько бы ни готовился Пашинян, он не смог бы привести каких-либо аргументов. Потому что оправдать факт оккупации невозможно".

Л.Метревели отметил, что это не первый случай, когда глава правительства Армении не может дать конкретные ответы на вопросы, связанные с оккупацией азербайджанских земель: "И на Мюнхенской конференции Никол Пашинян испытывал большие трудности с конкретными и последовательными ответами на вопросы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на дебатах, опираясь на серьезные фундаментальные знания и опыт. Слабые интеллектуальные возможности Никола Пашиняна нельзя никак сравнить с этими знаниями".