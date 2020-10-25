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Глава МИД: Азербайджан не желает военных действий, если к этому не вынуждают

Глава МИД: Азербайджан не желает военных действий, если к этому не вынуждают "Азербайджан сторонник политического решения конфликта"
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 10:01
Глава МИД: Азербайджан не желает военных действий, если к этому не вынуждают
Джейхун Байрамов

"Естественно, это достаточно сложный вопрос. Мы должны быть реалистами. Невозможно за одну встречу решить проблемы, накопившиеся за 30 лет. Однако, мы всегда показывали, что азербайджанская сторона занимает конструктивную позицию. Азербайджан сторонник политического решения конфликта".

Об этом, отвечая на вопросы американского бюро Report, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан не желает военных действий, если к этому нет абсолютных условий. Считаю, что во всех встречах, которые мы провели с официальными лицами США, у нас есть все основания довести правду азербайджанской стороны, нам есть, что сказать, наша позиция справедливая. С этой точки зрения, считаем, что встречи были полезными".

Вусала Аббасова

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan does not propose military operations unless absolute conditions
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan mütləq şərt yoxdursa, hərbi əməliyyatların aparılmasını irəli sürmür"

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