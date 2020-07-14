Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе и деэскалации ситуации.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации", - подчеркнул Дюжаррик.
По его словам, генсек также призвал стороны воздержаться от провокационной риторики.