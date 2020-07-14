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Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня

Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе и деэскалации ситуации
Нагорно-карабахский конфликт
14 июля 2020 г. 06:39
Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе и деэскалации ситуации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации", - подчеркнул Дюжаррик.

По его словам, генсек также призвал стороны воздержаться от провокационной риторики.

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