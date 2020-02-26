Генсек ОИС: Геноцид в Ходжалы - результат незаконной оккупации

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усеймин сделал заявление в связи с 28-й годовщиной совершенного в азербайджанском городе Ходжалы геноцида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОИС.

Генсек выделил, что события в Ходжалы – результат незаконной оккупации Арменией азербайджанских земель. Он сослался на резолюции, принятые в предыдущие сессии совета министров иностранных дел ОИС, включая 46-ю в Абу-Даби в 2019 году, и Каирское итоговое Коммюнике 12-го заседания исламского саммита, в которых совершенное против гражданского населения на территории Азербайджана оценивается как военное преступление, преступление против человечности и геноцид.

После генсек еще раз выделил полную поддержку ОИС инициатив и попыток по прекращению оккупации территорий Азербайджана и восстановлению территориальной целостности.