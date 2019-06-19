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Эльмар Мамедъяров обсудил нагорно-карабахский конфликт с Джоном Болтоном

Эльмар Мамедъяров обсудил нагорно-карабахский конфликт с Джоном Болтон

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. 

Как сообщает Report, об этом написала в своем микроблоге в Twitter руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Эльмар Мамедъяров и Джон Болтон провели интенсивные консультации и продолжительный обмен мнениями по различным вопросам, включая текущую ситуацию по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, пути достижения прогресса в переговорах на субстантивной основе а также события в регионе"- написала Абдуллаева

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