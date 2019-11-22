Дмитрий Савельев: "Целостность Азербайджана должна быть восстановлена"

"Личное мнение Константина Затулина, высказанное в беседе с нередко занимающим весьма спорные позиции господином Познером, не имеет под собой никаких законных оснований".

Как передаёт российское бюро Репорт, oб этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Савельев, комментируя интервью Константина Затулина, данное Владимиру Познеру.

"Право Нагорного Карабаха на самоопределение, за которое так активно ратует Затулин, возможно осуществить исключительно в ходе референдума. Однако, для участия в референдуме, чтобы он имел реальную законную силу, необходимо вернуть в родные места всех беженцев, которые имеют полное право определять дальнейшую судьбу своей родины. Но на данный момент, это - территория Азербайджана, оккупированная Арменией, и поскольку граждане Азербайджана не могут законным способом высказать свое мнение о независимости этих оккупированных районов, проведение такого референдума невозможно".

По мнению депутата, говорить о появлении какой-то третьей стороны (так называемого «Арцаха») в переговорах по поводу Нагорно-Карабахского конфликта нельзя.

"Официальная позиция России заключается в том, что карабахская проблема должна решаться переговорами двух сторон, между которыми и возник территориальный конфликт. Международное право должно быть соблюдено, целостность Азербайджана должна быть восстановлена, а армянские войска выведены с оккупированных территорий безо всяких дополнительных условий. А всяческие спекуляции вокруг "третьей" стороны только препятствуют скорейшему разрешению этой затянувшейся проблемы", - отметил Д.Савельев.