Чавушоглу: Процесс должен быть завершен в рамках территориальной целостности Азербайджана

"Надеемся, что Армения извлекла урок из своих прошлых ошибок. Оккупация территории другой страны не может продолжаться бесконечно"

"Мы хотим, чтобы прекращение огня и последующий механизм способствовали постоянному миру и стабильности. Надеемся, что Армения извлекла урок из своих прошлых ошибок. Оккупация территории другой страны не может продолжаться бесконечно".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Конечно, в результате этого прекращения огня и начатого процесса постоянное решение должно исходить из территориальной целостности братского Азербайджана и принятых до сих пор решений в рамках международного права. От этого выиграет и армянский народ”, - отметил министр.