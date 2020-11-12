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Чавушоглу: Процесс должен быть завершен в рамках территориальной целостности Азербайджана

Чавушоглу: Процесс должен быть завершен в рамках территориальной целостности Азербайджана "Надеемся, что Армения извлекла урок из своих прошлых ошибок. Оккупация территории другой страны не может продолжаться бесконечно"
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 11:04
Чавушоглу: Процесс должен быть завершен в рамках территориальной целостности Азербайджана
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"Мы хотим, чтобы прекращение огня и последующий механизм способствовали постоянному миру и стабильности. Надеемся, что Армения извлекла урок из своих прошлых ошибок. Оккупация территории другой страны не может продолжаться бесконечно".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Конечно, в результате этого прекращения огня и начатого процесса постоянное решение должно исходить из территориальной целостности братского Азербайджана и принятых до сих пор решений в рамках международного права. От этого выиграет и армянский народ”, - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Başladılan proses Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nəticələnməlidir"

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