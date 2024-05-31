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Тарек Чазли: Минная угроза имеет непосредственное отношение к климатическому кризису

Тарек Чазли: Минная угроза имеет непосредственное отношение к климатическому кризису Минная угроза имеет непосредственное отношение к климатическому кризису.
Карабах
31 мая 2024 г. 13:37
Тарек Чазли: Минная угроза имеет непосредственное отношение к климатическому кризису

Минная угроза имеет непосредственное отношение к климатическому кризису.

Как передает Report, об этом заявил заместитель национального директора по гуманитарному разминированию Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Тарек Чазли на III Международной конференции по разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Разминирование требует коллективных усилий. Италия поддерживает и положительно оценивает совместную с ПРООН работу ANAMA в этом направлении. Я также хочу подчеркнуть связь между нашей вчерашней и сегодняшней деятельностью, а также работой, которые проведут руководители наших стран в рамках COP29", - сказал он.

По его словам, ущерб, нанесенный минами окружающей среде, сильно влияет на климатический кризис, поэтому обсуждать эти темы крайне важно.

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Версия на английском языке Tarek Chazli: Mine threat has much to do with climate crisis

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