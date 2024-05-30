Участники конференции по минной проблеме ознакомились с восстановительными работами в Зангилане

Участники международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" ознакомились с восстановительными работами в Зангилане.

Участники международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" ознакомились с восстановительными работами в Зангилане.

Как передает Report, в конференции принимают участие более 300 делегатов из 75 стран.

Сперва участники посетили Зангиланскую мечеть. Они были проинформированы о том, что фундамент новой мечети был заложен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым после освобождения города от оккупации - 26 апреля 2021 года.

После чего, они прошли по улицам умного села Агалы, который стал первым населенным пунктом, куда вернулись бывшие вынужденные переселенцы после освобождения региона.

Гости побывали в местной школе и Центре государственных услуг.