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Участники конференции по минной проблеме ознакомились с восстановительными работами в Зангилане

Участники конференции по минной проблеме ознакомились с восстановительными работами в Зангилане Участники международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" ознакомились с восстановительными работами в Зангилане.
Карабах
30 мая 2024 г. 16:47
Участники конференции по минной проблеме ознакомились с восстановительными работами в Зангилане

Участники международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" ознакомились с восстановительными работами в Зангилане.

Как передает Report, в конференции принимают участие более 300 делегатов из 75 стран.

Сперва участники посетили Зангиланскую мечеть. Они были проинформированы о том, что фундамент новой мечети был заложен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым после освобождения города от оккупации - 26 апреля 2021 года.

После чего, они прошли по улицам умного села Агалы, который стал первым населенным пунктом, куда вернулись бывшие вынужденные переселенцы после освобождения региона.

Гости побывали в местной школе и Центре государственных услуг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMina problemi ilə bağlı konfrans iştirakçıları Zəngilanda aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar
Версия на английском языке ФотоParticipants of mine action conference view reconstruction works in Zangilan

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