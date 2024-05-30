Рэйчел Авраам: Передача Арменией Азербайджану карт минных полей - следующий шаг к миру

Передача Арменией карт наземных мин Азербайджану могло бы быть следующим шагом на пути к достижению мира между странами.

Передача Арменией карт минных полей Азербайджану может стать следующим шагом на пути к достижению мира между странами.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила редактор израильского Центра экономического мира, политический аналитик Рэйчел Авраам.

Она отметила, что это ее пятый визит в Карабах и седьмой в Азербайджан в целом.

"Когда я впервые приехала в Карабах, это было спустя шесть месяцев после Второй карабахской войны. Мы посетили Карабах с делегацией во главе с бывшим министром связи Израиля Аюбом Карой. Я была его помощником. Мы были одними из немногих иностранцев, которые увидели Карабах после войны. Мы находились в районе, где было много мин, деревья были вырваны с корнем и пр.",- сказала она.

Авраам подчеркнула, что сегодня можно лицезреть прекрасные примеры восстановительных работ, проводимых правительством.

"В прошлом году ANAMA провела замечательную конференцию в Агдамском конференц-центре. А потом в Шуше прошел фестиваль кулинарии…Теперь у вас есть еще и аэропорт в Зангелане",- добавила она.

"Азербайджан добивается больших успехов. Жаль только, что Армения не передает карты минных полей. Представьте, каким был бы Карабах, если бы Азербайджан получил эти карты. Это был бы не "Черный сад", а "Зеленый сад", - сказала Рэйчел Авраам.

По ее мнению, следует осудить Армению за невыполнение этих обязательств и ввести санкции до тех пор, пока она не передаст все карты наземных мин Азербайджану.