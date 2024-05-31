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Роккасальво: Необходимо направить больше усилий для разминирования освобожденных земель Азербайджана

Роккасальво: Необходимо направить больше усилий для разминирования освобожденных земель Азербайджана Необходимо направить больше усилий для разминирования освобожденных земель Азербайджана, привлекать внимание все большего количества людей к этой проблеме.
Карабах
31 мая 2024 г. 12:56
Роккасальво: Необходимо направить больше усилий для разминирования освобожденных земель Азербайджана

Необходимо направить больше усилий для разминирования освобожденных земель Азербайджана, привлечь внимание все большего количества людей к этой проблеме.

Как передает Report, об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво на III Международной конференции по разминированию, на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Борьба с минной угрозой очень важна на сегодняшний день не только для Азербайджана, но и для других стран, страдающих от последствий минного загрязнения",- сказала она.

По словам Роккасальво, одним ключевых моментов в процессе разминирования в Азербайджане является то, что ПРООН и ANAMA объединяют усилия для выполнения технических работ.

"Как уже было отмечено, потребуется 25-30 лет, чтобы мы довели эти работы [по разминированию] до конца. Если мы не можем направить усилия в правильном направлении, значит, мы движемся к коллективной неудаче. Поэтому важно продолжать проводить такие конференции",- сказала она.

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