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Дюо Юбер: ЕС намерен оказывать активную поддержку Азербайджану в разминировании

Дюо Юбер: ЕС намерен оказывать активную поддержку Азербайджану в разминировании Европейский cоюз намерен продолжить активно поддерживать Азербайджан в сфере разминирования.
Карабах
31 мая 2024 г. 16:05
Дюо Юбер: ЕС намерен оказывать активную поддержку Азербайджану в разминировании

Европейский cоюз намерен продолжить активно поддерживать деятельность Азербайджана в области разминирования.

Как передает Report, об этом заявил заместитель руководителя отдела Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Дюо Юбер (Duhot Hubert) на III Международной конференции по разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Деятельность, связанная с разминированием, является приоритетом ЕС в этой стране, и мы также стали свидетелями этого вчера в Зангилане. К тому же, существует призыв к международной поддержке и сотрудничеству с международными донорами. В этом контексте, мы очень гордимся тем, что Европейский союз вместе с государствами-членами остается основным международным донором в области противоминной деятельности",- сказал он.

По словам Юбера, запуск в начале мая инициативы Team Europe по противоминной деятельности говорит о приверженности ЕС помочь Азербайджану.

"Team Europe послужила платформой для расширения поддержки со стороны ЕС. Разминирование занимает центральное место в социально-экономической повестке дня Азербайджана и региона. Мы рассматриваем деятельность по разминированию как первую фазу долгосрочного процесса, в рамках которого мы также поддерживаем восстановление экономики и экологическую трансформацию пострадавшего региона",- сказал он.

Юбер также добавил, что участники вчерашней конференции в Зангилане были впечатлены скоростью восстановительных работ.

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