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По итогам III Международной конференции по противоминной деятельности принята декларация

По итогам III Международной конференции по противоминной деятельности принята декларация В Баку завершилась третья международная конференция по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".
Карабах
31 мая 2024 г. 17:31
По итогам III Международной конференции по противоминной деятельности принята декларация

В Баку завершилась III Международная конференция по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Как передает Report, по итогам конференции принята декларация.

"Признавая, что загрязнение наземными минами оказывает воздействие на окружающую среду, крайне важно предотвращать и смягчать возможные негативные последствия загрязнения наземными минами с помощью соответствующих экологически
ответственных мер",- сказал, зачитывая декларацию, консультант по глобальному разминированию и развитию Программы развития ООН Стейнар Эссен (Steinar Essen).

Участники конференции призвали все государства и другие заинтересованные стороны поддержать противоминную деятельность по всем направлениям, в первую очередь в оказании помощи пострадавшим от мин, разминировании и информировании о рисках, выделяя адекватные и надлежащие ресурсы, включая техническую, финансовую и материальную помощь, подготовку кадров, а также содействуя исследованиям и разработкам в области методов и технологий противоминной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке III Beynəlxalq Minatəmizləmə Konfransının yekunlarına dair bəyannamə qəbul edilib

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