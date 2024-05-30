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Помощник Генсека ООН: Ключевая задача по разминированию - мобилизация ресурсов

Помощник Генсека ООН: Ключевая задача по разминированию - мобилизация ресурсов Ключевой задачей в сотрудничестве между Программы Развития ООН (ПРООН) и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в вопросе разминирования является мобилизация ресурсов.
Карабах
30 мая 2024 г. 17:46
Помощник Генсека ООН: Ключевая задача по разминированию - мобилизация ресурсов

Ключевой задачей в сотрудничестве между Программы Развития ООН (ПРООН) и ANAMA в вопросе разминирования является мобилизация ресурсов.

Об этом, отвечая на вопрос Report, журналистам заявила помощник Генерального секретаря ООН, помощник Администратора ПРООН и региональный директор ПРООН по Европе и странам СНГ Ивана Живкович.

"Это [разминирование] очень масштабная задача, и мы надеемся на поддержку международного сообщества, чтобы получить больше финансирования", - сказала она.

По словам Живкович, ПРООН имеет очень давнюю традицию работы в области разминирования.

"У нас есть очень хороший опыт работы по всему миру. Теперь, вместе с ANAMA, с которой у нас были партнерские отношения более двух десятилетий, мы рады продолжить это сотрудничество и помогаем в наращивании потенциала",- сказала она, добавив, что создание Центра передового опыта будет предоставлять образовательные и практические услуги не только азербайджанским саперам, а также другим странам.

"Мы очень гордимся тем, что поддерживаем ANAMA и правительство Азербайджана в этом проекте. В Азербайджане уже используются некоторые из самых инновационных способов разминирования, такие как разминирование с помощью животных, а также инновационные технологии, включая искусственный интеллект и съемку с беспилотника",- добавила И.Живкович.

Напомним, сегодня в Зангилане Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) подписали декларацию о намерениях по созданию Центра передового опыта по разминированию.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin köməkçisi: Minatəmizləmə sahəsində əsas vəzifə resursların səfərbər edilməsidir

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