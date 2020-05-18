Азербайджанская община Карабаха о 28-й годовщине оккупации Лачина

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Лачина.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"18 мая 1992 года Лачинский район был оккупирован ВС Армении. Лачин - один из регионов Азербайджана, граничащий с Арменией, и имеющий большое стратегическое значение.

Нападение вооруженных сил Армении на Лачинский район привело к оккупации 1 района, 1 поселка и 125 сел, были разграблены и разрушены 217 культурных, 101 образовательный, 142 здравоохранительных учреждения, 462 торговые, 30 коммуникационных, 2 автотранспортных учреждения и пр. Более 77 тыс. жителей Лачина стали вынужденными переселенцами.

После оккупации Лачина были разграблены и природные ресурсы района. В районе незаконно разместили беженцев армянского происхождения из других регионов, в частности, из Сирии.

От имени более 1 миллиона подвергшихся этнической чистке азербайджанцев мы призываем мировое сообщество потребовать положить конец продолжающейся поныне агрессии Армении против азербайджанского народа.

Мы заявляем, что справедливое решение конфликта возможно только с выводом вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий и возвращения на родные территории подвергшихся этнической чистке азербайджанцев, в том числе лачинцев на родные территории".