Азербайджан передал Франции ноту протеста

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"Мы решительно осуждаем незаконный визит французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Азербайджана в связи с незаконным визитом французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана.

В ноте обращено особое внимание на то, что осуществление такого рода незаконных поездок серьезно подрывает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Францию, имеющие целью урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, а также наносит ущерб авторитету Франции как посредника в этом процессе.

В документе правительство Франции призывается принять решительные меры для пресечения незаконных поездок парламентариев этой страны на оккупированные территории Азербайджана.