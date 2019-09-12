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Азербайджан передал Франции ноту протеста

Азербайджан передал Франции ноту
© Report

"Мы решительно осуждаем незаконный визит французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана". 

Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Азербайджана в связи с незаконным визитом французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана. 

В ноте обращено особое внимание на то, что осуществление такого рода незаконных поездок серьезно подрывает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Францию, имеющие целью урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, а также наносит ущерб авторитету Франции как посредника в этом процессе.

В документе правительство Франции призывается принять решительные меры для пресечения незаконных поездок парламентариев этой страны на оккупированные территории Азербайджана.

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