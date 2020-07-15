Азербайджанские хакеры взломали один из самых популярных армянских сайтов

Азербайджанские хакеры взломали один из самых популярных армянских сайтов

Азербайджанские хакеры взломали сайт одного из самых читаемых медиа-ресурсов Армении "Голос Армении" - www.golosarmenii.am.

Как передает Report, на сайте размещены цитаты президента Ильхама Алиева, высказанные с международной трибуны "Карабах – это Азербайджана и восклицательный знак" и "Если армянский солдат не хочет умирать, пусть убирается с азербайджанской земли".

Напомним, что начиная со вчерашнего дня азербайджанские хакеры взломали официальный сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна - https://www.primeminister.am/ и более 60 сайтов Армении во главе с сайтом правительства gov.am.

На всех сайтах были размещены упомянутые выше заявления президента Азербайджана.