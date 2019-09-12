Халаф Халафов: Безответственные заявления Пашиняна ведут региональные процессы в опасное русло

Армянский народ должен осознать ответственность за агрессию в отношении Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на приеме по случаю Дня независимости Украины.

"Авантюристкие заявления Пашиняна и его безответственные и подстрекающие к войне действия направляют процессы в регионе в опасное русло. Существует необходимость осознания армянским народом тяжёлой ответственности за агрессию в отношении территории народов региона, приютивших их", - заявил Х.Халафов.

По его словам, азербайджанское государство и его народ никогда не позволят аннексировать свои территории.

Х.Халафов выразил благодарность Украине за их твердую позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана и не признания так называемых "выборов" в "органы местного самоуправления".

"Особо хочу отметить, что изменение государственных границ путем применения силы не признается мировым сообществом. Рано или поздно государства, выбравшие подобный путь, потерпят крах", - подчеркнул замминистра.