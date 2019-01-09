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    Армяне нарушили режим прекращения огня 25 раза за сутки

    Баку. 9 января. REPORT.AZ / Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

    Об этом Report cообщили  в министерстве обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Коханеби Товузского района.

    Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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