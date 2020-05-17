​Армяне 22 раза нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как передает Report со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.