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Армения отправляет на войну в Карабах заключенных

Армения отправляет на войну в Карабах заключенных В Армении более десятка осужденным изменили меру пресечения в виде заключения под стражу, они отправятся на фронт
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 18:13
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных

В виду плачевной ситуации, массового дезертирства и произвола, царящих в армии, а также нехватке личного состава Армения прибегает к последней надежде, опустошая тюрьмы и отправляя воевать заключенных.

Так, более десятка осужденным изменили меру пресечения в виде заключения под стражу, они отправятся на фронт.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

"По состоянию на 28 октября мера пресечения в отношении 12 заключенных была изменена, еще четверо освобождены условно-досрочно. Все они отправятся добровольцами на фронт. В данном случае применяется сугубо индивидуальный подход с учетом деликатности ситуации", - отметила она.

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