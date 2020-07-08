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Армения нарушила режим прекращения огня 78 раз за сутки

Армения нарушила режим прекращения огня 78 раз за сутки Армения нарушила режим прекращения огня 78 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт
8 июля 2020 г. 09:45
Армения нарушила режим прекращения огня 78 раз за сутки

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 78 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Azerbaijani MoD: Armenia escalates situation on frontline
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin cəbhədə törətdikləri təxribatların sayı artıb, atəşkəs 78 dəfə pozulub

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