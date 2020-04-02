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МИД: Армения должна понять - рано или поздно ответит за незаконные действия

Армения должна понять - рано или поздно ответит за незаконные действия

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© Report

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с годовщиной оккупации Кельбаджарского района и апрельских боев 2016-го года.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"2 апреля 1993-го года вооруженными силами Армении был оккупирован Кельбаджарский район Азербайджана.

В результате оккупации до 60 тыс. жителей Кельбаджара подверглись этнической чистке и были изгнаны с родных земель, 511 мирных жителей был убиты, 321 взяты в плен и пропали без вести.

На территории оккупированного Арменией Кельбаджарского района Азербайджана проводится незаконное заседание и меняется демографический состав.

Совбез ООН 30 апреля 1993 года принял резолюцию под номером 822 об оккупации Кельбаджарского района Азербайджана. В резолюции требуется, чтобы захватнические силы незамедлительно покинули Кельбаджарский и прилегающие районы.

2 апреля 2016-го года в ответ на атаки Армении ВС Азербайджана осуществили контратаку, в результате которой была обеспечена безопасность гражданского населения Азербайджана, были освобождены от оккупации азербайджанские территории стратегического значения.

Армения должна понять, что ответственность за незаконные действия падает на Армению, и рано или поздно страна-оккупант ответит за эти незаконные действия".

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