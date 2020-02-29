Акция протеста перед посольством Армении в США - ФОТО

В столице США Вашингтоне, прошла массовая акция протеста против армянской террористической и оккупационной политики.

Как передает местное бюро, наши соотечественники, собравшиеся перед посольством Армении в США на 28-ю годовщину Ходжалинского геноцида, потребовали прекращения оккупации азербайджанских земель и признания Ходжалинского геноцида.

По итогам акции память жертв Ходжалы была почтена минутой молчания, прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что сеть азербайджанцев США каждый год проводит акцию протеста в память жертв Ходжалинского геноцида с требованием признать геноцид.

Вусала Аббасова