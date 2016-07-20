Здание парламента Турции после бомбардировки - ФОТОРЕПОРТАЖ

Анкара. 20 июля. REPORT.AZ/ При попытке госпереворота в Турции наиболее сильный удар был нанесен по зданию Великого национального собрания Турции. Здание парламента трижды подвергалось авиаударам, в результате которых пострадала часть здания, были ранены 12 полицейских, состояние двух из которых тяжелое.

Отметим, что в момент бомбардировки мятежниками здания парламента в помещении находились депутаты, которым удалось спастись, спрятавшись в бомбоубежище.

Напомним, что 15 июля в Турции группа военнослужащих пыталась совершить государственный переворот. После призывов президента Реджепа Тайипа Эрдогана население собралось на площадях и органам внутренней службы удалось предотвратить попытку госпереворота.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж, отражающий ситуацию после бомбардировки здания Великого национального собрания Турции.