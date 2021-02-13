В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья

В Низаминском районе города Баку, в квартале 2 524 по улице Мамедали Шарифли уничтожаются деревья перед зданиями.

В Низаминском районе города Баку, в квартале 2 524 по улице Мамедали Шарифли уничтожаются деревья перед зданиями.

Как сообщает Report, жители недовольны вырубкой деревьев, которые являются источником кислорода.

Начальник Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде подтвердил факт вырубки деревьев:

“Вчера вечером поступила информация о незаконной вырубке деревьев по адресу Низаминский район, улица Шарифли, 2 524. На место выехали сотрудники регионального Управления №11 Государственной службы экологической безопасности и был выявлен факт вырубки деревьев. Также были изъяты инструменты, используемые для вырубки деревьев. В настоящее время выявляется собственник участка. О результатах расследования будет сообщено общественности".

Научно-исследовательский институт легочных заболеваний, в котором проходят лечение больные туберкулезом, также находится на указанной территории.

Report представляет видеорепортаж, подготовленный по данной теме.

Корреспондент: Гюльчин Джамиль

Фото/Видео: Ехтирам Джаби