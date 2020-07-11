В Маштаги люди выбрасывают мусор в исторический памятник

В последнее время в Азербайджане активно обсуждается ситуация с историческим памятником "Гум Хамамы" ("Песчаная баня") в поселке Маштаги.

В последнее время в Азербайджане активно обсуждается ситуация с историческим памятником "Гум Хамамы" ("Песчаная баня") в поселке Маштаги.



Памятник находится в неухоженном состоянии, кроме того, местные жители превратили его в свалку.



Съемочная группа Report отправилась в Маштаги, чтобы разобраться в ситуации.

Хотя точная дата строительства неизвестна, "Гум Хамамы" считается ярким примером Ширвано-Абшеронской школы зодчества в период Сефевидов.



Но в настоящее время большая часть бани осталась под землей. Местное население выбрасывает мусор в окна бани.

Во время съемок к памятнику прибыли представители Исполнительной власти Сабунчинского района, и начались работы по очищению "Гум Хамамы" от мусора.



По словам местных жителей, они выбрасывают мусор сюда потому, что поблизости нет мусорных баков.