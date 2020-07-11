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В Маштаги люди выбрасывают мусор в исторический памятник 

В Маштаги люди выбрасывают мусор в исторический памятник  В последнее время в Азербайджане активно обсуждается ситуация с историческим памятником "Гум Хамамы" ("Песчаная баня") в поселке Маштаги.
Мультимедиа
11 июля 2020 г. 18:09
В Маштаги люди выбрасывают мусор в исторический памятник 

В последнее время в Азербайджане активно обсуждается ситуация с историческим памятником "Гум Хамамы" ("Песчаная баня") в поселке Маштаги.


Памятник находится в неухоженном состоянии, кроме того, местные жители превратили его в свалку. 


Съемочная группа Report отправилась в Маштаги, чтобы разобраться в ситуации. 

Хотя точная дата строительства неизвестна, "Гум Хамамы" считается ярким примером Ширвано-Абшеронской школы зодчества в период Сефевидов.


Но в настоящее время большая часть бани осталась под землей. Местное население выбрасывает мусор в окна бани. 

Во время съемок к памятнику прибыли представители Исполнительной власти Сабунчинского района, и начались работы по очищению "Гум Хамамы" от мусора. 


По словам местных жителей, они выбрасывают мусор сюда потому, что поблизости нет мусорных баков. 

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