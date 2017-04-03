В Дагестане избиты азербайджанские водители, автомобили закиданы камнями - ВИДЕО

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Начиная с 26 марта на азербайджан-российской границе простаивают более ста грузовых автомобилей. Причиной этого является забрасывание камнями неизвестными лицами автомобилей и водителей, въезжающих на территорию России.

Как сообщает северное бюро Report, в последние дни более 30 автомобилям нанесен урон, разбиты окна, пробиты колеса.

Ожидающий на таможенно-пропускном пункте "Самур" водитель Яшар Фатуллаев сообщил Report, что за прошедший день несколько водителей были выволочены из автомобилей и жестоко избиты: "В настоящее время избитые водители находятся в больнице в Дагестане. Грузовой автомобиль одного из водителей был подожжен".

Водитель Агали Мирзоев в свою очередь заявил, что личности совершающих эти деяния не неизвестны: "Мы не знаем почему происходят эти события на дагестанской стороне. Вот уже десять дней мы ждем принятия мер на азербайджанской стороне границы из-за страха побоев и урона".

Водители также отмечают, что каждый день простоя обходится им в 200-300 манатов за израсходованное горючее. Отключение двигателей автомобилей приведет к порче продуктов в рефрижераторах.

Прибывший на грузовой машине в Азербайджан из России гражданин Украины Сергей Тайпс выделил, что на территории Дагестана и его автомобиль забросали камнями: "Они наносят урон всем грузовым автомобилям. Когда я стоял на красном свете светофора, мой автомобиль забрасывали со стороны камнями и яйцами".

В таможенном управлении Хачмаза Report сообщили, что в настоящее время идут переговоры с российской стороной.

Отметим, что в России приступили к внедрению системы "Платон" для грузовых автомобилей. Согласно данной системе, водители фур весом больше 12 тонн должны будут дополнительно оплачивать каждый километр. По предположениям, местные водители не платят данную сумму и применяют насилие в отношении иностранцев, выплачивающих требуемую по системе "Платон" сумму.