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    В АГУНП и UFAZ организовали медиа-тур для наблюдения за экзаменационным процессом - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Наблюдатели заявили, что экзамены прошли объективно

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Для наблюдения за ходом экзаменационной сессии осеннего семестра в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) и Французско-азербайджанском университете (UFAZ) был организован медиа-тур.

    Как сообщает Report, в рамках медиа-тура за экзаменационным процессом в аудиториях наблюдали депутаты Милли Меджлиса, представители НПО, журналисты.

    Было отмечено о создании в обоих вузах всех необходимых условий для прозрачного и объективного прохождения экзаменационной сессии. В то же время, организовали оперативный штаб для расследования возможных негативных моментов при экзаменационном процессе и принятия необходимых мер.

    Директор UFAZ проинформировал участников мероприятия о вузе.

    После медиа-тура состоялось заседание Наблюдательного совета. Проследившие за экзаменационным процессом лица отметили, что экзамены прошли объективно. 

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