В АГУНП и UFAZ организовали медиа-тур для наблюдения за экзаменационным процессом - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Для наблюдения за ходом экзаменационной сессии осеннего семестра в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) и Французско-азербайджанском университете (UFAZ) был организован медиа-тур.

Как сообщает Report, в рамках медиа-тура за экзаменационным процессом в аудиториях наблюдали депутаты Милли Меджлиса, представители НПО, журналисты.

Было отмечено о создании в обоих вузах всех необходимых условий для прозрачного и объективного прохождения экзаменационной сессии. В то же время, организовали оперативный штаб для расследования возможных негативных моментов при экзаменационном процессе и принятия необходимых мер.

Директор UFAZ проинформировал участников мероприятия о вузе.

После медиа-тура состоялось заседание Наблюдательного совета. Проследившие за экзаменационным процессом лица отметили, что экзамены прошли объективно.