​Страшная боль истории: массовое захоронение жертв геноцида - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Массовое захоронение в Губе было обнаружено 1 апреля 2007 года во время земляных работ по строительству спортивного комплекса. Здесь человеческие скелеты лежат друг на друге: на каждой пяди земли есть человеческая трагедия и жестокость.

Захоронение находится на правом берегу Гудиалчая в городе Губа. Стало известно что, захоронены азербайджанцы и евреи, зверски убитые армянскими формированиями и большевиками. На сегодняшний день здесь обнаружены останки 400 человек.

В Губе на месте захоронения возведен Мемориальный комплекс памяти жертв геноцида.

Монумент состоит из трех частей: входа и выхода в виде двух конструкций, напоминающих остроконечные ножи, основного зала, в центре которого помещен черный мемориальный камень.

Острые концы монумента олицетворяют сильную боль. Выход острых концов из-под земли показывает то, что утаить истину невозможно. В экспозиции монумента-музея отражена история геноцида мусульманского населения пяти уездов Бакинской губернии в марте-июле 1918 года. Экспозиция, состоящая из 19 секций, представлена на азербайджанском, русском и английском языках. На территории музейного комплекса функционируют информационный центр, богатая библиотека, оснащенный компьютерами читальный зал.

Report представляет фоторепортаж, подготовленный с Мемориального комплекса массового захоронения жертв геноцида в Губе.