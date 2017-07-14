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    Львов: город необычных кафе и шоколада - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Исторический центр города включен в список мирового наследия ЮНЕСКО© Report.az

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/  Львов, пожалуй,  можно назвать самым европейским городом  в Украине.

    Историческая столица Галиции, Львов долгое время находился под влиянием и управлением поляков, пока в 1944 году не был присоединен в состав СССР. Тем не менее, польское влияние никуда не делось, и хотя сейчас в городе проживает не очень много поляков, свой исторический облик Львов старается не терять.

    Архитектура

    Исторический центр города, который включен в список мирового наследия ЮНЕСКО, очень напоминает по стилю и планировке города старого континента. Самой главной достопримечательностью города считается Львовский оперный театр, вместимостью более 1000 человек. Театр, а также площадь перед ним с многочисленными памятниками выдающимся украинским личностям считается одним из излюбленных и часто фотографируемых мест города. Построенный  в период  Австро-Венгрии величественный театр сегодня также присутствует на купюре достоинством  в 20 украинских гривен.

    Другим знаковым зданием Львова считается Собор Святого Юра - главная святыня Украинской грекокатолической церкви. На его территории долгое время находилась резиденция митрополитов УГКЦ. Построенный в конце 13 века, почти со времени основания города, собор до сих пор поражает посетителей своей красотой.

    Ну а для любителей музеев здесь просто раздолье, так как город располагает многочисленными музеями на различную тематику, расположенных в не менее красивых и величественных зданиях.

    Рестораны и кафе

    Львов понравится туристам еще тем, что тут существует очень много мифов и баек. Предприимчивые люди извлекают из них выгоду, заманивая туристов. Так, одна байка рассказывает о том, что когда-то в городе копали шахту и натолкнулись на клад с кофе, после чего на  этом месте была построена одна из лучших кофейных в городе.

    А еще тут делают очень вкусный шоколад и варят вкусный кофе. Ставшая известной  Львовская шоколадная мастерская делает очень интересные виды и формы шоколада на различную тематику, некоторые даже имеют категорию 18+. Вы даже можете поучаствовать в мастер классе и самому сделать шоколадку, а потом ее съесть.

    Те, кто шоколад не очень любит, может попробовать свои силы в разукрашивании пряника или приготовлении украинских блюд. Таким образом, рестораны и кафе Львова предоставляют своим клиентам возможность при желании самим приготовить себе еду.

    А еще вы можете попасть в ресторан, где  можно  бесплатно пообедать. Для этого, надо обязательно, зайдя в ресторан, сказать "Слава Украине", попробовать сто грамм медовухи и выполнить желание официанта. Желания могут быть самые необычные. От уборки ресторана, до поцелуя совершенно незнакомого посетителя.

    Центр туризма

    Львов, помимо исторического центра Западной Украины, является еще и одним из основных центров туризма страны. Здесь можно поправить здоровье в известном на весь СНГ курорте Трускавец, можно заняться хайкингом, скалолазанием и другими экстремальными видами спорта. Ну а для тех, кто не хочет покидать Львов, в городе имеются очень красивые и крупные парки, такие как парк Ивана Франко, Стрийский парк, Парк культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого, а также многочисленные лесные тропы, которые ведут на вершины холмов, с которых открывается живописный вид на Львов.

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