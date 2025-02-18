О нас

Baku TV - 7 лет на службе объективной журналистики

Baku TV - 7 лет на службе объективной журналистики Телеканал Baku TV, занимающий особое место в телевизионном пространстве Азербайджана, отмечает свое семилетие.
Мультимедиа
18 февраля 2025 г. 10:56
Baku TV - 7 лет на службе объективной журналистики

Телеканал Baku TV, занимающий особое место в телевизионном пространстве Азербайджана, отмечает свое семилетие.

Как сообщает Report, начав вещание 18 февраля 2018 года, за прошедшие 7 лет канал прошел динамичный путь развития и добился впечатляющих успехов.

Всегда учитывая интересы граждан Азербайджана, Baku TV оперативно, объективно и профессионально доносит до своих зрителей политические, социальные и экономические события, происходящие в стране и мире. Благодаря разнообразному, интересному контенту, канал завоевал любовь и доверие аудитории.

Сегодня Baku TV входит в список самых просматриваемых телеканалов страны с прямыми эфирами, новостными сюжетами, интервью, расследованиями, а также аналитическими обзорами и авторскими программами. В настоящее время на телевидении выходит более 20 передач различных жанров, которые транслируются ежедневно, еженедельно и ежемесячно.

Baku TV представляет своим зрителям прозрачные и сбалансированные новости, основанные на фактах. Телеканал доступен через всех местных провайдеров, а также через спутник Azərspace в Европе и Азии. Канал освещает важные, актуальные и интересные новости, происходящие в стране и мире, на 5 языках - азербайджанском, русском, английском, французском и армянском.

Помимо всех регионов Азербайджана, специальные корреспондентские пункты телеканала работают в США, России, Турции, Грузии и Украине. Baku TV за короткое время завоевал широкую зрительскую аудиторию благодаря профессиональной командной работе, достиг впечатляющих результатов с рекордными показателями.

Так, канал на протяжении всего 2024 года удерживал первое место по количеству просмотров на платформе YouTube, опередив 10 азербайджанских телеканалов. В настоящее время у азербайджаноязычной и русскоязычной страниц Baku TV на YouTube более 1 миллиона подписчиков, и это число растет день ото дня. Кроме того, у канала большое количество подписчиков на других платформах социальных сетей - Telegram, Instagram и Facebook.

Baku TV продолжил свой успех, став победителем международных конкурсов. Так, в 2024 году короткометражный документальный фильм "Слово", произведенный каналом, стал победителем конкурса Accolade Global Film Competition, проходившего в Лос-Анджелесе. С 18 по 22 декабря 2023 года Baku TV получил 3 международных сертификата ISO. В 2021 году NETTY признал канал "Интернет и YouTube новостным каналом года".

Во время 44-дневной Отечественной войны Baku TV со своей профессиональной командой предоставлял зрителям точную и полную информацию благодаря оперативности, репортажам из горячих точек и ежечасным прямым эфирам. Канал находился в первых рядах информационной войны и доказал всему миру, что армяне и их сторонники распространяют дезинформацию.

Baku TV подготовил специальные репортажи на разных языках, брал интервью у иностранных делегаций, глав государств и правительств, транслировал сюжеты, прямые включения во время климатической конференции COP29.

Стремясь стать надежной и авторитетной новостной платформой глобального масштаба, Baku TV продолжает свой путь развития, отвечая на вызовы современности, используя новые технологии и инновационные подходы. Канал и впредь будет последовательно выполнять свою миссию по оперативному и объективному информированию и просвещению зрителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке From newcomer to top-rated: Baku TV celebrates 7 years of dynamic growth and excellence
Версия на азербайджанском языке Baku TV 7 yaşını qeyd edir - VİDEO

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
12 февраля 2025 г. 10:19
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi