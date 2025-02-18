Baku TV - 7 лет на службе объективной журналистики

Телеканал Baku TV, занимающий особое место в телевизионном пространстве Азербайджана, отмечает свое семилетие.

Телеканал Baku TV, занимающий особое место в телевизионном пространстве Азербайджана, отмечает свое семилетие.

Как сообщает Report, начав вещание 18 февраля 2018 года, за прошедшие 7 лет канал прошел динамичный путь развития и добился впечатляющих успехов.

Всегда учитывая интересы граждан Азербайджана, Baku TV оперативно, объективно и профессионально доносит до своих зрителей политические, социальные и экономические события, происходящие в стране и мире. Благодаря разнообразному, интересному контенту, канал завоевал любовь и доверие аудитории.

Сегодня Baku TV входит в список самых просматриваемых телеканалов страны с прямыми эфирами, новостными сюжетами, интервью, расследованиями, а также аналитическими обзорами и авторскими программами. В настоящее время на телевидении выходит более 20 передач различных жанров, которые транслируются ежедневно, еженедельно и ежемесячно.

Baku TV представляет своим зрителям прозрачные и сбалансированные новости, основанные на фактах. Телеканал доступен через всех местных провайдеров, а также через спутник Azərspace в Европе и Азии. Канал освещает важные, актуальные и интересные новости, происходящие в стране и мире, на 5 языках - азербайджанском, русском, английском, французском и армянском.

Помимо всех регионов Азербайджана, специальные корреспондентские пункты телеканала работают в США, России, Турции, Грузии и Украине. Baku TV за короткое время завоевал широкую зрительскую аудиторию благодаря профессиональной командной работе, достиг впечатляющих результатов с рекордными показателями.

Так, канал на протяжении всего 2024 года удерживал первое место по количеству просмотров на платформе YouTube, опередив 10 азербайджанских телеканалов. В настоящее время у азербайджаноязычной и русскоязычной страниц Baku TV на YouTube более 1 миллиона подписчиков, и это число растет день ото дня. Кроме того, у канала большое количество подписчиков на других платформах социальных сетей - Telegram, Instagram и Facebook.

Baku TV продолжил свой успех, став победителем международных конкурсов. Так, в 2024 году короткометражный документальный фильм "Слово", произведенный каналом, стал победителем конкурса Accolade Global Film Competition, проходившего в Лос-Анджелесе. С 18 по 22 декабря 2023 года Baku TV получил 3 международных сертификата ISO. В 2021 году NETTY признал канал "Интернет и YouTube новостным каналом года".

Во время 44-дневной Отечественной войны Baku TV со своей профессиональной командой предоставлял зрителям точную и полную информацию благодаря оперативности, репортажам из горячих точек и ежечасным прямым эфирам. Канал находился в первых рядах информационной войны и доказал всему миру, что армяне и их сторонники распространяют дезинформацию.

Baku TV подготовил специальные репортажи на разных языках, брал интервью у иностранных делегаций, глав государств и правительств, транслировал сюжеты, прямые включения во время климатической конференции COP29.

Стремясь стать надежной и авторитетной новостной платформой глобального масштаба, Baku TV продолжает свой путь развития, отвечая на вызовы современности, используя новые технологии и инновационные подходы. Канал и впредь будет последовательно выполнять свою миссию по оперативному и объективному информированию и просвещению зрителей.