Тамаш Торма: Образование - одно из ключевых направлений сотрудничества Венгрии и Азербайджана

Образовательные связи являются одним из ключевых направлений сотрудничества между Венгрией и Азербайджаном. В настоящее время в Венгрии обучаются около 800 азербайджанских студентов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на брифинге, посвященном образовательной ярмарке Study in Europe.

"Венгерские университеты предлагают качественное образование на английском языке. Большинство азербайджанских студентов выбирают венгерские университеты благодаря качественным образовательным программам, современным исследовательским центрам и международным научным институтам. Они обучаются по таким направлениям, как инженерия, бизнес и информационные технологии", – отметил дипломат.

Торма подчеркнул, что выпускники из Азербайджана успешно работают на рынке труда, что, по его словам, демонстрирует ценность полученных в Венгрии знаний и дипломов.

Он также отметил развитие партнерских отношений между университетами двух стран, в частности в сферах сельского хозяйства и фармацевтики.

По его словам, еще одним фактором привлекательности Венгрии для азербайджанских студентов являются безопасность страны, гостеприимство и возможности для социальной и культурной интеграции.

"Азербайджанским студентам особенно легко интегрироваться в венгерское общество. Как они сами говорят, они действительно чувствуют себя у нас как дома", – добавил Торма.

Посол также отметил сотрудничество в сфере изучения языков. В частности, в Азербайджанском университете языков преподается венгерский язык, а в одном из университетов Будапешта студенты изучают азербайджанский язык.