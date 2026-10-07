В ДР Конго число зараженных Эболой превысило 8,6 тыс. человек
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 15:50
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Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго возросло до 8 665.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении института общественного здравоохранения страны.
Согласно отчету, число смертей составило 4 178, показатель летальности составляет 48,2%.
"Меры реагирования продолжаются в 7 провинциях и 64 пострадавших районах: 8 665 подтвержденных случаев, 890 пациентов находятся в изоляции и стационаре, 2 259 исцеленных. Прогресс в вакцинации наблюдается, в частности, в Тшопо и Нижнем Уэле", - сказано в сообщении.
Ранее министр здравоохранения ДР Конго Самюэль Роже Камба заявил о том, что эпидемия Эболы полностью взята под контроль властей.
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