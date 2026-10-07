В ДР Конго число зараженных Эболой превысило 8,6 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго возросло до 8 665.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении института общественного здравоохранения страны.

Согласно отчету, число смертей составило 4 178, показатель летальности составляет 48,2%.

"Меры реагирования продолжаются в 7 провинциях и 64 пострадавших районах: 8 665 подтвержденных случаев, 890 пациентов находятся в изоляции и стационаре, 2 259 исцеленных. Прогресс в вакцинации наблюдается, в частности, в Тшопо и Нижнем Уэле", - сказано в сообщении.

Ранее министр здравоохранения ДР Конго Самюэль Роже Камба заявил о том, что эпидемия Эболы полностью взята под контроль властей.