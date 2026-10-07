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    Konqoda Ebolaya yoluxanların sayı 8 665-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 16:03
    Konqoda Ebolaya yoluxanların sayı 8 665-ə çatıb

    Konqoda Ebola qızdırmasına təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı artaraq 8 665-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin İctimai Səhiyyə İnstitutunun məlumatında bildirilib.

    Hesabata əsasən, ölənlərin sayı 4 178 nəfər olub.

    "Cavab tədbirləri 7 əyalətdə və zərərçəkmiş 64 rayonda davam edir: 8 665 təsdiqlənmiş yoluxma halı qeydə alınıb, 890 xəstə təcrid və stasionar şəraitindədir, 2 259 nəfər sağalıb", - deyə məlumatda qeyd edilib.

    Daha əvvəl Konqonun səhiyyə naziri Samuel Roje Kamba Ebola epidemiyasının hakimiyyət tərəfindən tam nəzarətə götürüldüyünü bəyan etmişdi.

    Ebola epidemiyası Konqo Demokratik Respublikası
    В ДР Конго число зараженных Эболой превысило 8,6 тыс. человек
    Ebola cases in DR Congo surpass 8,600
    MiniBoss
    MiniBoss

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