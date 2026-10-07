Посол: В настоящее время в Литве обучаются 400 азербайджанцев

В настоящее время в Литве обучаются 400 азербайджанцев.

Как передает Report, об этом заявил посол Литвы в Баку Кестутис Вашкелявичюс на брифинге, посвященном образовательной ярмарке Study in Europe.

По словам посла, в учебных заведениях Литвы обучаются более 16 тыс. иностранных студентов, и это число продолжает расти.

"Образование стало одним из центральных элементов трансформации, поскольку за последние три десятилетия оно помогло нам существенно преобразовать экономику. Сейчас мы планируем расширять сотрудничество в таких сферах, как инновационные решения, лазерные технологии и FinTech. Мы также хотели бы поделиться этим опытом с Азербайджаном - посредством студенческих обменов, сотрудничества между университетами, взаимодействия государственных структур, международного сотрудничества и обмена опытом", - сказал он.

Посол также отметил, что литовские университеты уже сотрудничают с азербайджанскими вузами.