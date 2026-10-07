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    Посол: В настоящее время в Литве обучаются 400 азербайджанцев

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 15:35
    Посол: В настоящее время в Литве обучаются 400 азербайджанцев

    В настоящее время в Литве обучаются 400 азербайджанцев.

    Как передает Report, об этом заявил посол Литвы в Баку Кестутис Вашкелявичюс на брифинге, посвященном образовательной ярмарке Study in Europe.

    По словам посла, в учебных заведениях Литвы обучаются более 16 тыс. иностранных студентов, и это число продолжает расти.

    "Образование стало одним из центральных элементов трансформации, поскольку за последние три десятилетия оно помогло нам существенно преобразовать экономику. Сейчас мы планируем расширять сотрудничество в таких сферах, как инновационные решения, лазерные технологии и FinTech. Мы также хотели бы поделиться этим опытом с Азербайджаном - посредством студенческих обменов, сотрудничества между университетами, взаимодействия государственных структур, международного сотрудничества и обмена опытом", - сказал он.

    Посол также отметил, что литовские университеты уже сотрудничают с азербайджанскими вузами.

    Кестутис Вашкелявичюс Азербайджано-литовские отношения
    Səfir: Hazırda Litvada 400 azərbaycanlı təhsil alır
    Envoy: 400 Azerbaijanis studying in Lithuania
    44 - Tezliklə
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