Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман

От мощного землетрясения в Турции, повлекшего многочисленные человеческие жертвы и разрушения в 10 провинциях страны, больше всего пострадали три провинции, на территории одной из которых расположен город Адыяман.

От мощного землетрясения в Турции, повлекшего многочисленные человеческие жертвы и разрушения в 10 провинциях страны, больше всего пострадали три провинции, на территории одной из которых расположен город Адыяман.

Как сообщает командированный в Адыяман сотрудник Report, землетрясение превратило центральные улицы города в руины.

Мощные толчки выдержали лишь немногие постройки, в том числе здание губернатора. Повреждено большинство зданий, включая общежитие университета Аданы, в котором мы провели одну ночь.

Все некачественно построенные здания словно были сосредоточены на центральных улицах. В городе рухнула вся инфраструктура: свет, газ, вода подаются с перебоями, а в отдельных местах и вовсе отсутствуют. Город пахнет дымом. Поскольку аварийные дома непригодны для проживания, люди ночуют на улицах, мужчины стараются разместить свои семьи в относительно безопасных местах, а сами греются у разведенных костров на улицах. Те, кому не удалось уехать, размещаются в палатках. Люди обеспокоены антисанитарией и возможными вспышками инфекционных заболеваний, поскольку в палатках есть проблема с туалетами и водоснабжением.

Несмотря на все трудности, жители города стараются поддерживать позитивный настрой. Они с большой благодарностью отзываются обо всех, кто оказал им помощь в эти тяжелые дни, в том числе азербайджанцам: "Мы благодарны нашим азербайджанским братьям, которые поддержали нас материально и морально, прислали поисково-спасательные группы, гуманитарную помощь".

Не только местные жители, но и министр торговли Турции Мехмет Муш выразил Азербайджану особую благодарность. В Адыямане мы наблюдали, как грузовые машины с гуманитарной помощью, поступившей из Агдама, Хачмаза и от неправительственных организаций Азербайджана, ждали своей очереди на разгрузку.

После создания в Адыямане Азербайджанского координационного центра налажено распределение помощи оставшимся без крова местным жителям. Председатель турецко-азербайджанского союза бизнесменов и промышленников (TÜİB) Гусейн Беюкфират отметил, что такой центр целесообразно создать также в Кахраманмараше и Хатае, наиболее пострадавшим от землетрясения.

Местный житель Махмут Йылдырым, выразивший удовлетворение созданием Координационного центра на территории Молодежного центра Адыяман, рассказал сотруднику Report, что благодаря ему обеспечено правильное распределение поступающей гуманитарной помощи.

Он отметил, что в Адыямане разрушено свыше 2 тысяч домов: "Возможно, потребуется много времени, чтобы восстановить наш город, возможно, фундамент города будет заложен вновь в другом месте. В настоящее время в Адыямане не работает ни одно предприятие общественного питания. Радует, что к нам поступает помощь как из других регионов страны, так и стран. Но больше всего нас воодушевляет материальная и моральная поддержка Азербайджана. Мы верим, что в единстве с нашими братьями-азербайджанцами, мы оставим эти тяжелые дни позади".