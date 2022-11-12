Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ

16:49

В результате ракетных атак и авиаударов последних месяцев со стороны российский войск по Киеву, Днепру, Харькову, Житомиру, Кривому Рогу нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Объекты в населенных пунктах, в том числе электростанциях и подстанциях выведены из строя и пришли в негодность.

В столичном Киеве атаки были нанесены по важным инфраструктурным объектам в Деснянском районе на северо-востоке города. В Киеве на левом побережье Днепра возникли перебои в электро- и водоснабжении.

Украинские военные, проводящие операции по предотвращению атак, сбили десятки иранских дронов.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report подготовил репортаж с объектов гражданской инфраструктуры в Киеве, разрушенных иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Комментируя Report ситуацию шеф-редактор украинского информагентства УНИАН Михаил Ганницкий отметил, что эти дроны весьма эффективны за счет тактики использования: "Ими возможно наносить массовые удары. К тому же из-за дешевизны Россия может использовать их в большом количестве. Речь о том, что БПЛА "Шахед" дешевле любой системы противовоздушной обороны, используемой для нейтрализации этого дрона. Например, один ракетный выстрел из "Стингера" обходится дороже, чем БПЛА "Шахед".

По его словам, в результате массового применения дронов один или несколько из них имеют возможность достичь цели: "Выпускаются 100 дронов, только 4 из них достигают цели. Однако в результате атаки четырьмя дронами электростанции наносится серьезный ущерб. Не будь этого фактора, российским террористам не хватило бы ресурсов атаковать экономику Украины на расстоянии дальше 150 километров от линии фронта. Поэтому криминальный режим аятолл несет непосредственную ответственность за затягивание войны в Украине и является соучастником геноцида украинцев, в том числе украинцев-мусульман", - заявил М.Ганницкий.