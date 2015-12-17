Так тушили пожар на нефтяных скважинах - ВИДЕО

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило видеоролик о работе, проделанной для ликвидации пожара, возникшего 4 декабря в результате аварии на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

Как сообщили Report из министерства, горящие на платформе газовые скважины будут потушены в ближайшее время.

Отметим, что с 10 декабря ежедневно из принадлежащих министерству кораблей "Вихрь-5" и "Вихрь-8" на платформу высаживают две бригады пожарных, оснащенных защитными средствами и специальным оборудованием. Указанные бригады занимаются обеспечением безопасности занимающихся здесь аварийно-восстановительными работами работников SOCAR и тушением пожара. Для проведения беспрерывных операций по тушению пожара с 15 декабря на 10-ую нефтедобывающую платформу также высадили бригаду из 11-ти человек в составе опытных пожарных Государственной противопожарной службы МЧС. Сегодня в 13:00 пожар был потушен и на второй нефтяной платформе.