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Заповедник "Басгал"

Заповедник "Басгал" 10:59 Государственное агентство по туризму организовало медиатур в Государственный историко-культурный заповедник "Басгал", где ведутся восстановительные и реставрационные работы.
Мультимедиа
15 августа 2022 г. 11:25
Заповедник Басгал

Государственное агентство по туризму организовало медиатур в историко-культурный заповедник "Басгал", где ведутся восстановительные и реставрационные работы.

Как сообщает Report, представители СМИ были проинформированы о ходе работ на территории Государственного историко-культурного заповедника "Басгал".

Отметим, что 12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили мавзолей "Дири Баба" и заповедник "Басгал", ознакомились с проводимой здесь ремонтом и реставрацией.

Представляем фоторепортаж, подготовленный сотрудником Report.

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Версия на английском языке ФотоPhotos from Basgal reserve
Версия на азербайджанском языке Фото “Basqal” qoruğundan mənzərələr

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