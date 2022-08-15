Заповедник "Басгал"

10:59 Государственное агентство по туризму организовало медиатур в Государственный историко-культурный заповедник "Басгал", где ведутся восстановительные и реставрационные работы.

Государственное агентство по туризму организовало медиатур в историко-культурный заповедник "Басгал", где ведутся восстановительные и реставрационные работы.

Как сообщает Report, представители СМИ были проинформированы о ходе работ на территории Государственного историко-культурного заповедника "Басгал".

Отметим, что 12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили мавзолей "Дири Баба" и заповедник "Басгал", ознакомились с проводимой здесь ремонтом и реставрацией.

Представляем фоторепортаж, подготовленный сотрудником Report.