Один день "живого светофора" - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Халид Мусаев, проживающий в поселке Амирджан Сураханского района города Баку, на протяжении долгих лет работает "живым светофором". Он добровольно каждый день с 7:00 утра до 18:00 охраняет безопасность пешеходов на дорогах.

Х.Мусаев отмечает, что за день он встречается с водителями, которые оскорбляют его, однако никто не сможет отдалить его от целей обеспечения безопасности на дорогах.

Наряду с этим, он учит своих внуков и других школьников правилам дорожного движения.

Report предлагает видеорепортаж о деятельности "живого светофора".