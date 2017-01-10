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    Один день "живого светофора" - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Халид Мусаев занимается добровольной деятельностью

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Халид Мусаев, проживающий в поселке Амирджан Сураханского района города Баку, на протяжении долгих лет работает "живым светофором". Он добровольно каждый день с 7:00 утра до 18:00 охраняет безопасность пешеходов на дорогах. 

    Х.Мусаев отмечает, что за день он встречается с водителями, которые оскорбляют его, однако никто не сможет отдалить его от целей обеспечения безопасности на дорогах. 

    Наряду с этим, он учит своих внуков и других школьников правилам дорожного движения. 

    Report предлагает видеорепортаж о деятельности "живого светофора". 

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