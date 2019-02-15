Национальная гимнастическая арена готова к Кубку мира - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля в Азербайджане стартует первое международное соревнование года – Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу.

Как сообщает Report, на AGF Trophy, организуемом на Национальной гимнастической арене (НГА), примут участие 160 спортсменов из 30 стран. Церемония открытия Кубка мира, носящего лицензионный характер к летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году, состоится 16 февраля в 10:00. В первый день состоятся классификационные соревнования, на следующий день – финальные.

До соревнований спортсмены из разных стран провели тренировку на НГА.

Отметим, что Азербайджан на Кубке мира представят 5 спортсменов. В соревнованиях на батуте в индивидуальной программе среди женщин поборется серебряная медалистка последнего чемпионата Европы Вероника Земляная, в синхронных и индивидуальных программах среди мужчин – Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а также в тамблинге – чемпиона Европы Михаил Малкин.