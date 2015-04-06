​Мингячевир готовится к Европейским играм - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В азербайджанском городе Мингячевир идет последний этап подготовки к соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ в рамках первых Европейских игр. Корреспондент Report в Мингячевире вначале отследил соревнование по международной регате "Кубок Президента", которое является проверочным тестом перед Европейскими играми.

В соревновании приняли участие более 100 гребцов из Азербайджана, Грузии и Турции. На соревнованиях, которые длились 3 дня, было завоевано 26 комплектов медалей в различных возрастных группах по таким видам, как академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ. Азербайджанские гребцы заработали 15 золотых, 17 серебряных, 20 бронзовых медалей. Среди них вызвало большой интерес выступление одних из основных претендентов на участие в первых Европейских играх каноистов Валентина Демьяненко, Сергея Безуглого, Алексея Купина, Тараса Матвийчука, в том числе байдарочницы Инны Осипенко-Радомской и Мирназима Джавадова. Хотя Осипенко-Радомская выступала вне конкурса вместе с каноистами, Джавадов стал победителем в заплывах на 1000 метров, 500 метров и 200 метров. Среди каноистов преимущество перед соперниками получили Демьяненко в заплыве на 200 метров, Купин - на 500 метров, Митвийчук - на 1000 метров.

"Кубок Президента" также отслеживали министр молодежи и спорта, генеральный исполнительный директор Операционного комитета первых Европейских игр "Баку 2015" Азад Рагимов и президент Национальной федерации гребли Эльчин Зейналов.

Параллельно с соревнованиями по регате продолжаются подготовительные работы в Олимпийском комплексе "Кура". Уже сдана в эксплуатацию трибуна на 1000 человек. Также готовы подсобные комнаты и скамьи для судей, которые будут отмерять расстояние. Скоро будут сданы в пользование стартовая линия и табло для демонстрации результатов заплыва.

Завершаются работы в деревне атлетов у въезда в город Мингячевир. Деревня атлетов будет размещена в жилом комплексе, построенном по заказу Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. До расселения 594 семей в пяти 9-этажных зданиях деревня будет в распоряжении спортсменов. Здесь для спортсменов и тренеров готовятся места отдыха, состоящие из двух и трех комнат, центры допинга и аккредитации, спортивный зал и площадка, столовая, автомобильная стоянка и т.д. Сейчас ведутся работы по оснащению комнат здания необходимым оборудованием. На улицах города развешаны плакаты и лого Европейских игр.

Отметим, что 14-16 июня в рамках первых Европейских игр состоятся соревнования по гребле на байдарках и каноэ.