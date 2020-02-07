Какую часть зарплаты граждане Азербайджана тратят на еду? - ВИДЕООПРОС

Люди тратят заработанные деньги на различные нужды - еду, одежду, отдых, здоровье и прочее.

Согласно исследованиям зарубежных экспертов, в мире меньше всего денег на еду тратят жители Австралии. В этой стране только 7% минимальной заработной платы уходит на покупку основных продуктов питания. Это связано с высокими зарплатами и дешевизной продуктов.

Согласно исследованию, жители Азербайджана тратят 43,3% зарплаты на основные продукты питания. В Турции этот показатель составляет 19,1%, в России - 44,8%, в Армении - 61,8%.

Report провел опрос среди жителей столицы и задал им вопрос "Какую часть заработной платы вы тратите на еду?".

Видео: Вугар Ханларов



