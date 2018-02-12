Какова текущая ситуация в оползневой зоне в поселке Баилово? - ФОТОРЕПОРТАЖ

© Report/ Elchin Murad

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Продолжается переселение жителей в зоне оползня, произошедшего в поселке Баилово Сабаильского района Баку.

Как сообщает сотрудник Report с данной территории, некоторые жители пожаловались, что до сих пор не получили деньги за аренду жилья: "Нам сказали покинуть свои дома. Сейчас тоже приехали на грузовике, ходят по квартирам и говорят уезжать. Не знаем, куда ехать. Нам ни выделили место для проживания, ни выдали денег на аренду жилья".

Находящийся на территории начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов заявил Report, что напряженность в оползневой зоне на Баилово не снизилась: "Население на территорию происшествия не допускается".

По его словам, на территории невозможно ничего делать, ставить маяки или просто вести наблюдение: "В результат оползня произошли многочисленные трещины. Некоторые из них дошли до 20 метров".

По словам начальника экспедиции, место происшествия находится в 250-300 метрах к юго-востоку от телебашни: "Место процесса с указанием координат было отмечено экспедицией планирования службы геологической разведки, указаны контуры еще в 2004 году. Процесс же, находится именно этой в зоне. Телебашня туда не входит, она располагается в другом блоке. Со структурной точки зрения у нее нет геологической связи с оползневой зоной".

Корреспонденты: Айнур Османгызы и Исмаил Насибли

Фото: Эльчин Мурад