Фоторепортаж из освобожденного Херсона

В освобожденном Украиной городе Херсоне проводится разминирование и зачистка территории от диверсионных групп противника.

В освобожденном Украиной городе Херсоне проводится разминирование и зачистка территории от диверсионных групп противника.

Тем не менее, жители Херсона празднуют освобождение, активно выходя на улицы города.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report посетил Херсон и подготовил фоторепортаж с правого берега Днепра, откуда российская армия отступила на левый берег реки.

Отметим, что 11 ноября Херсон был освобожден от российской оккупации. 14 ноября в городе побывал президент Украины Владимир Зеленский.