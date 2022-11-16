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Фоторепортаж из освобожденного Херсона

Фоторепортаж из освобожденного Херсона В освобожденном Украиной городе Херсоне проводится разминирование и зачистка территории от диверсионных групп противника.
Мультимедиа
16 ноября 2022 г. 13:17
Фоторепортаж из освобожденного Херсона

В освобожденном Украиной городе Херсоне проводится разминирование и зачистка территории от диверсионных групп противника.

Тем не менее, жители Херсона празднуют освобождение, активно выходя на улицы города.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report посетил Херсон и подготовил фоторепортаж с правого берега Днепра, откуда российская армия отступила на левый берег реки.

Отметим, что 11 ноября Херсон был освобожден от российской оккупации. 14 ноября в городе побывал президент Украины Владимир Зеленский.

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Версия на английском языке ФотоLiberated Kherson - PHOTOS
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