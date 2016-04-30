Дворец спорта им. Гейдара Алиева готов к первым крупным соревнованиям по дзюдо - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Дворец спорта имени Гейдара Алиева готовится к турниру "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, завершены 80% подготовительных работ внутри арены.

Официальные лица Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) ежедневно посещают спортивное сооружение и контролируют проводимые работы. По словам члена организационного комитета Эльнура Ашрафоглу, работы ведутся на основании договора, заключенного с Международной федерацией дзюдо (IJF).

Внутри арены и на трибунах установлены баннеры, каркасы и конструкции. Для соревнований привезены соответствующие современным стандартам 5-сантиметровые татами производства компании Green Hill. В оформлении арены отражены старинный и современный Баку.

Основное внимание уделено церемонии открытия, которая начнется 6 мая в 16:00. Мероприятие, которое продолжится примерно час, будет состоять из официальной и художественной частей. В официальной части предусмотрены выступления президента IJF Мариуса Вазера, президента ФДА Ровнага Абудллаева, министра молодежи и спорта Азада Рагимова. В художественной части будет продемонстрирована композиция в исполнении танцоров из Украины, прозвучит мугам в исполнении народного артиста Мансума Ибрагимова, а также выступит ритм-группа "Натиг".

Призовой фонд "Большого шлема" составит 154 тыс. долларов. Эта сумма будет распределена равномерно между женскими и мужскими дзюдоистами в 14 весовых категориях. То есть, каждой весовой категории будет выделено 11 тыс. долларов, 5 тыс. долларов из них получит победитель, 3 тыс. долларов - серебряный призер, а бронзовые призеры получат по 1500 долларов каждый.

Другой член организационного комитета, бывший главный тренер национальной сборной по дзюдо Агаяр Ахундзаде отметил, что Азербайджан в каждой весовой категории будут представлять 4 дзюдоиста.

Отметим, что чемпионат Европы в рамках I Европейских игр "Баку-2015" также прошел во Дворце спорта имени Гейдара Алиева. Турнир "Большой шлем" завершится 8 мая.