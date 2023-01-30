Азербайджан прощается с шехидом

В Баку проходит церемония прощания со старшим лейтенантом Орханом Аскеровым, погибшим в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране.
Люди стекаются к дому, где когда-то жил О.Аскеров, отдают дань уважения шехиду и приносят цветы.
Report представляет фоторепортаж с церемонии прощания.
Тело О.Аскерова были перевезено из Ирана в Азербайджан 29 января.
Утром 27 января на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом марки "Калашников", прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны Орхана Аскерова и ранил еще двоих.
29 января сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей эвакуированы в Баку. При этом деятельность дипломатической миссии полностью приостановлена.