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Азербайджан прощается с шехидом

Азербайджан прощается с шехидом В Баку проходит церемония прощания со старшим лейтенантом Орханом Аскеровым, погибшим в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране.
Мультимедиа
30 января 2023 г. 11:40
Азербайджан прощается с шехидом

В Баку проходит церемония прощания со старшим лейтенантом Орханом Аскеровым, погибшим в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране.

Люди стекаются к дому, где когда-то жил О.Аскеров, отдают дань уважения шехиду и приносят цветы.

Report представляет фоторепортаж с церемонии прощания.

Тело О.Аскерова были перевезено из Ирана в Азербайджан 29 января.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Террорист, вооруженный автоматом марки "Калашников", прорвавшись через пост охраны, убил начальника службы охраны Орхана Аскерова и ранил еще двоих.

29 января сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей эвакуированы в Баку. При этом деятельность дипломатической миссии полностью приостановлена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şəhidi ilə vidalaşır - FOTOREPORTAJ

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