Азербайджан чтит память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в Баку у воздвигнутого в память жертв Ходжалинского геноцида памятника "Крик матери" пришедшие чтят память погибших.

Чтобы почтить память жертв геноцида к памятнику подходят представители общественности, интеллигенции, школьники, простые граждане. Они возлагают к памятнику цветы и читают молитвы за упокой души жертв трагедии.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, 3 тысячи ходжалинцев, покинули его в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением. Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 197-и из них до сих пор неизвестна, 487 граждан, в их числе 76 детей были тяжело ранены, 8 семей полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей. Только из-за их этнической принадлежности - за то, что они являлись азербайджанцами, эти люди были убиты с особой жестокостью, подверглись пыткам и стали инвалидами.